CBS Reveals Season Finale Dates for 21 Series

Mark your calendars for CBS’ season finale schedule!
The network released the season and series finale dates for its ongoing series on Monday, revealing that finales will kick off on April 23 with the Season 2 ender of Kathy Bates’ Matlock revival and run through May 27 with the conclusion of the Hollywood Squares reboot.
Keep reading for CBS’ full season and series finale schedule (includes previously-announced finale dates):
- Thursday, April 23: 9-11 p.m. ET/PT: Matlock Season 2 finale
- Sunday, May 3: 10-11 p.m. ET/PT: Watson series finale (previously announced)
- Tuesday, May 5: 9-10 p.m. ET/PT: NCIS: Origins Season 2 finale
- Monday, May 11: 8-8:30 p.m. ET/PT: The Neighborhood series finale (previously announced)
- Monday, May 11: 8:30-9 p.m. ET/PT: DMV series finale (previously announced)
- Tuesday, May 12: 8-9 p.m. ET/PT: NCIS Season 23 finale
- Tuesday, May 12: 9-11 p.m. ET/PT: NCIS: Sydney Season 3 finale
- Wednesday, May 13: 9:30-11 p.m. ET/PT: America’s Culinary Cup Season 1 finale
- Saturday, May 16: 10-11 p.m. ET/PT: 48 Hours Season 39 finale
- Sunday, May 17: 7-8 p.m. ET/PT: 60 Minutes Season 58 finale
- Monday, May 18: 8-9 p.m. ET/PT: FBI Season 8 finale
- Monday, May 18: 9-10 p.m. ET/PT: CIA Season 1 finale
- Wednesday, May 20: 8-11 p.m. ET/PT: Survivor Season 50 finale
- Thursday, May 21: 8-9 p.m. ET/PT: Georgie and Mandy’s First Marriage Season 2 finale
- Thursday, May 21: 9-10 p.m. ET/PT: Ghosts Season 5 finale
- Thursday, May 21: 10-11 p.m. ET/PT: Elsbeth Season 3 finale
- Thursday, May 21: 11:35 p.m.-12:37 a.m. ET/PT: The Late Show with Stephen Colbert series finale (previously announced)
- Friday, May 22: 8-9 p.m. ET/PT: Sheriff Country Season 1 finale
- Friday, May 22: 9-10 p.m. ET/PT: Fire Country Season 4 finale
- Friday, May 22: 10-11 p.m. ET/PT: Boston Blue Season 1 finale
- Sunday, May 24: 8-9 p.m. ET/PT: Marshals Season 1 finale
- Sunday, May 24: 9-10 p.m. ET/PT: Tracker Season 3 finale
- Wednesday, May 27: 8-8:30 p.m. ET/PT: Hollywood Squares Season 2 finale