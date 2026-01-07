2026 Actor Awards Reveals Nominations

Awards season is continuing.
SAG-AFTRA has announced nominations for the 32nd annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA.
Videos by PopCulture.com
The event, produced by Silent House Productions, will stream live globally on Netflix on Sunday, March 1 at 8 p.m. ET from the Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles. One Battle After Another leads the movie nominations with seven individual noms, followed by Sinners with five. On the TV side, Apple TV’s The Studio leads the pack with five nominations, while Netflix’s hit Adolescence nabbed four individual nominations. Additionally, Harrison Ford will be presented with the SAG-AFTRA Life Achievement Award, the union’s highest honor. Keep reading for a list of nominations for the 2026 Actor Awards.
Motion Picture Nominees:
Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role
Timothée Chalamet (Marty Mauser) – Marty Supreme
Leonardo DiCaprio (Bob) – One Battle After Another
Ethan Hawke (Lorenz Hart) – Blue Moon
Michael B. Jordan (Smoke/Stack) – Sinners
Jesse Plemmons (Teddy) – Bugonia
Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role
Jessie Buckley (Agnes) – Hament
Rose Byrne (Lydia) – If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson (Claire) – Song Sung Blue
Chase Infiniti (Willa) – One Battle After Another
Emma Stone (Michelle) – Bugonia
Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role
Miles Caton (Sammie Moore) – Sinners
Benicio Del Toro (Sensei Sergio St. Carlos) – One Battle After Another
Jacob Elordi (The Creature) – Frankenstein
Paul Mescal (Will) – Hamnet
Sean Penn (Col. Steven J. Lockjaw) – One Battle After Another
Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role
Odessa A’Zion (Rachel Mizler) – Marty Supreme
Ariana Grande (Glinda) – Wicked: For Good
Amy Madigan (Gladys) – Weapons
Wunmi Mosaku (Annie) – Sinners
Teyana Taylor (Perfidia) – One Battle After Another
Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture
FRANKENSTEIN
David Bradley (Blind Man)
Christian Convery (Young Victor Frankenstein)
Charles Dance (Leopold Frankenstein)
Jacob Elordi (The Creature)
Mia Goth (Elizabeth/Claire Frankenstein)
Oscar Isaac (Victor Frankenstein)
Felix Kammerer (William Frankenstein)
Lars Mikkelsen (Capt. Anderson)
Christoph Waltz (Harlander)
HAMNET
Joe Alwyn (Bartholomew)
Jessie Buckley (Agnes)
Noah Jupe (Hamlet)
Paul Mescal (Will)
Emily Watson (Mary)
MARTY SUPREME
Odessa A’Zion (Rachel Mizler)
Sandra Bernhard (Judy)
Timothée Chalamet (Marty Mauser)
Emory Cohen (Ira Mizler)
Fran Drescher (Rebecca Mauser)
Abel Ferrara (Ezra Mishkin)
Penn Jillette (Hoff)
Koto Kawaguchi (Koto Endo)
Luke Manley (Dion Galanis)
Tyler Okonma (Wally)
Kevin O’Leary (Milton Rockwell)
Géza Röhrig (Béla Kletzki)
Larry Ratso Sloman (Murray Norkin)
ONE BATTLE AFTER ANOTHER
Benicio Del Toro (Sensei Sergio St. Carlos)
Leonardo DiCaprio (Bob)
Regina Hall (Deandra)
Chase Infiniti (Willa)
Seann Pen (Col. Steven J. Lockjaw)
Teyana Taylor (Perfidia)
SINNERS
Mile Caton (Sammie Moore)
Buddy Guy (Old Sammie)
Michael B. Jordan (Smoke/Stack)
Jayme Lawson (Pearline)
Delroy Lindo (Delta Slim)
Omar Miller (Cornbread)
Wunmi Mosaku (Annie)
Jack O’Connell (Remmick)
Hailee Steinfeld (Mary)
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture
F1
Frankenstein
Mission: Impossible – The Final Reckoning
One Battle After Another
Sinners
Television Nominees:
Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series
Jason Bateman (Vince Freidkin) – Black Rabbit
Owen Cooper (Jamie Miller) – Adolescence
Stephen Graham (Eddie Miller) – Adolescence
Charlie Hunnam (Ed Gein) – Monster: The Ed Gein Story
Matthew Rhys (Nile Jarvis) – The Beast in Me
Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series
Claire Danes (Agatha Wiggs) – The Beast in Me
Erin Doherty (Briony Ariston) – Adolescence
Sarah Snook (Marissa Irvine) – All Her Fault
Christine Tremarco (Manda Miller) – Adolescence
Michelle Williams (Molly) – Dying for Sex
Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series
Sterling K. Brown (Agent Xavier Collins) – Paradise
Billy Crudup (Cory Ellison) – The Morning Show
Walton Goggins (Rick Hatchett) – The White Lotus
Gary Oldman (Jackson Lamb) – Slow Horses
Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch) – The Pitt
Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series
Britt Lower (Helly) – Severance
Parker Posey (Victoria Ratliff) – The White Lotus
Keri Russell (Kate Wyler) – The Diplomat
Rhea Seehorn (Carol) – Pluribus
Aimee Lou Wood (Chelsea) – The White Lotus
Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series
Ike Barinholtz (Sal Saperstein) – The Studio
Adam Brody (Noah Roklov) – Nobody Wants This
Ted Danson (Charles Nieuwendyk) – A Man on the Inside
Seth Rogen (Matt Remick) – The Studio
Martin Short (Oliver Putnam) – Only Murders in the Building
Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series
Kathryn Han (Maya Mason) – The Studio
Catherine O’Hara (Patty Leigh) – The Studio
Jenna Ortega (Wednesday Addams) – Wednesday
Jean Smart (Deborah Vance) – Hacks
Kristen Wiig (Maxine Simmons) – Palm Royale
Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series
THE DIPLOMAT
Ali Ahn (Eidra Park)
Penny Downie (Frances Munning)
Rosaline Elbay (Nora Koriem)
Ato Essandoh (Stuart Hayford)
David Gyasi (Foreign Secretary Austin Dennison)
Rory Kinnear (Prime Minister Nicol Trowbridge)
Nana Mensah (Billie Appiah)
Graham Miller (Neil Barrow)
Keri Russell (Kate Wyler)
Rufus Sewell (Hal Wyler)
LANDMAN
Paulina Chávez (Ariana)
Mark Collie (Sheriff Walt Joeberg)
Sam Elliott (T.L. Norris)
Colm Feore (Nathan)
Andy Garcia (Gallino)
James Jordan (Dale Bradley)
Ali Larter (Angela Norris)
Jacob Lofland (Cooper Norris)
Caleb Martin (Ben “BR” Reynolds)
Demi Moore (Cami Miller)
Michelle Randolph (Ainsley Norris)
Mustafa Speaks (Boss)
Billy Bob Thornton (Tommy Norris)
Kayla Wallace (Rebecca Falcone)
THE PITT
Amielynn Abellera (Nurse Perlah Alawi)
Shabana Azeez (Med Student Victoria Javadi)
Patrick Ball (Dr. Frank Langdon)
Isa Briones (Dr. Trinity Santos)
Jalen Thomas Brooks (Nurse Mateo Diaz)
Taylor Dearden (Dr. Mel King)
Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay)
Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan)
Joanna Going (Theresa Saunders)
Gerran Howell (Med Student Dennis Whitaker)
Michael Hyatt (Gloria)
Tracy Ifeachor (Dr. Heather Collins)
Katherine LaNasa (Charge Nurse Dana Evans)
Krystel V. McNeil (Kiara Alfaro)
Brandon Mendez Homer (Nurse Donnie Donahue)
Alexandra Metz (Dr. Yolanda Garcia)
Tracy Vilar (Lupe Perez)
Kristin Villanueva (Nurse Princess Dela Cruz)
Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch)
SEVERANCE
Patricia Arquette (Harmony Cobel)
Sarah Bock (Miss Huang)
Michael Chernus (Ricken)
Zach Cherry (Dylan)
Dichen Lachman (Ms. Casey)
Britt Lower (Helly)
Darri Ólafsson (Drummond)
Adam Scott (Mark)
Tramell Tillman (Milchick)
Jen Tullock (Devon)
John Turturro (Irving)
Christopher Walken (Burt)
THE WHITE LOTUS
Leslie Bibb (Kate Bohr)
Carrie Coon (Laurie Duffy)
Nicholas Duvernay (Zion Lindsey)
Arnas Fedaravičius (Valentin)
Christian Friedel (Fabian)
Scott Glenn (Jim Hollinger)
Walton Goggins (Rick Hatchett)
Jon Gries (Gary/Greg Hunt)
Dom Hetrakul (Pornchai)
Sarah Catherine Hook (Piper Ratliff)
Jason Isaacs (Timothy Ratliff)
Yuri Kolokolnikov (Vlad)
Julian Kostov (Alexsei)
Charlotte Le Bon (Chloe)
Lalisa Manobal (Mook)
Michelle Monaghan (Jaclyn Lemon)
Sam Nivola (Lochlan Ratliff)
Morgana O’Reilly (Pam)
Lek Patravadi (Sritala)
Shalini Peiris (Amrita)
Parker Posey (Victoria Ratliff)
Sam Rockwell (Frank)
Natasha Rothwell (Belinda Lindsey)
Patrick Schwarzenegger (Saxon Ratliff)
Tayme Thapthimthong (Gaitok)
Aimee Lou Wood (Chelsea)
Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series
ABBOTT ELEMENTARY
Quinta Brunson (Janine Teagues)
William Stanford Davis (Mr. Johnson)
Janelle James (Ava Coleman)
Chris Perfetti (Jacob Hill)
Sheryl Lee Ralph (Barbara Howard)
Lisa Ann Walter (Melissa Schemmenti)
Tyler James Williams (Gregory Eddie)
THE BEAR
Lionel Boyce (Marcus Brooks)
Liza Colón-Zayas (Bettina “Tina” Marrero)
Ayo Edebiri (Sydney Adamu)
Abby Elliott (Natalie “Sugar) Berzatto)
Edwin Lee Gibson (Ebraheim)
Corey Hendrix (Gary “Sweeps” Woods)
Andrew Lopez (Garrett)
Matty Matheson (Neil Fak)
Ebon Moss-Bachrach (Richard “Richie” Jerimovich)
Oliver Platt (Uncle Jimmy)
Sarah Ramos (Jessica)
Ricky Staffieri (Theodore Fak)
Jeremy Allen White (Carmen “Carmy” Berzatto)
HACKS
Rose Abdoo (Josefina)
Dan Bucatinsky (Rob)
Carl Clemons-Hopkins (Marcus Vaughan)
Paul W. Downs (Jimmy Lusaque, Jr.)
Hannah Einbinder (Ava Daniels)
Mark Indelicato (Damien)
Jean Smart (Deborah Vance)
Megan Stalter (Kayla Schaeffer)
Michaela Watkins (Stacey)
ONLY MURDERS IN THE BUILDING
Michael Cyril Creighton (Howard Morris)
Beanie Feldstein (Thē)
Jermaine Fowler (Randall)
Selena Gomez (Mabel Mora)
Jackie Hoffman (Uma Heller)
Steve Martin (Charles-Haden Savage)
Martin Short (Oliver Putman)
Dianne Wiest (Rainey)
THE STUDIO
Ike Barinholtz (Sal Saperstein)
Kathryn Hahn (Maya Mason)
Catherine O’Hara (Patty Leigh)
Seth Rogen (Matt Remick)
Chase Sui Wonders (Quinn Hackett)
Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series
Andor
Landman
The Last of Us
Squid Game
Stranger Things