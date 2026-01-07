2026 Actor Awards Reveals Nominations

Awards season is continuing.

SAG-AFTRA has announced nominations for the 32nd annual Actor Awards Presented by SAG-AFTRA.

Videos by PopCulture.com

The event, produced by Silent House Productions, will stream live globally on Netflix on Sunday, March 1 at 8 p.m. ET from the Shrine Auditorium & Expo Hall in Los Angeles. One Battle After Another leads the movie nominations with seven individual noms, followed by Sinners with five. On the TV side, Apple TV’s The Studio leads the pack with five nominations, while Netflix’s hit Adolescence nabbed four individual nominations. Additionally, Harrison Ford will be presented with the SAG-AFTRA Life Achievement Award, the union’s highest honor. Keep reading for a list of nominations for the 2026 Actor Awards.

Mandatory Credit: Photo by Matt Sayles/Shutterstock for SAG. Kumail Nanjiani, Molly Shannon, Selena Gomez, Michael Cyril Creighton and Richard Kind. 31st Screen Actors Guild Awards, Portrait Studio, Shrine Auditorium, Los Angeles, California, USA – 23 Feb 2025

Motion Picture Nominees:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Leading Role

Timothée Chalamet (Marty Mauser) – Marty Supreme

Leonardo DiCaprio (Bob) – One Battle After Another

Ethan Hawke (Lorenz Hart) – Blue Moon

Michael B. Jordan (Smoke/Stack) – Sinners

Jesse Plemmons (Teddy) – Bugonia

Outstanding Performance by a Female Actor in a Leading Role

Jessie Buckley (Agnes) – Hament

Rose Byrne (Lydia) – If I Had Legs I’d Kick You

Kate Hudson (Claire) – Song Sung Blue

Chase Infiniti (Willa) – One Battle After Another

Emma Stone (Michelle) – Bugonia

Outstanding Performance by a Male Actor in a Supporting Role

FRANKENSTEIN. Jacob Elordi as The Creature in Frankenstein. Cr. Ken Woroner/Netflix © 2025.

Miles Caton (Sammie Moore) – Sinners

Benicio Del Toro (Sensei Sergio St. Carlos) – One Battle After Another

Jacob Elordi (The Creature) – Frankenstein

Paul Mescal (Will) – Hamnet

Sean Penn (Col. Steven J. Lockjaw) – One Battle After Another

Outstanding Performance by a Female Actor in a Supporting Role

Odessa A’Zion (Rachel Mizler) – Marty Supreme

Ariana Grande (Glinda) – Wicked: For Good

Amy Madigan (Gladys) – Weapons

Wunmi Mosaku (Annie) – Sinners

Teyana Taylor (Perfidia) – One Battle After Another

Outstanding Performance by a Cast in a Motion Picture

FRANKENSTEIN

David Bradley (Blind Man)

Christian Convery (Young Victor Frankenstein)

Charles Dance (Leopold Frankenstein)

Jacob Elordi (The Creature)

Mia Goth (Elizabeth/Claire Frankenstein)

Oscar Isaac (Victor Frankenstein)

Felix Kammerer (William Frankenstein)

Lars Mikkelsen (Capt. Anderson)

Christoph Waltz (Harlander)

HAMNET

Joe Alwyn (Bartholomew)

Jessie Buckley (Agnes)

Noah Jupe (Hamlet)

Paul Mescal (Will)

Emily Watson (Mary)



MARTY SUPREME

Odessa A’Zion (Rachel Mizler)

Sandra Bernhard (Judy)

Timothée Chalamet (Marty Mauser)

Emory Cohen (Ira Mizler)

Fran Drescher (Rebecca Mauser)

Abel Ferrara (Ezra Mishkin)

Penn Jillette (Hoff)

Koto Kawaguchi (Koto Endo)

Luke Manley (Dion Galanis)

Tyler Okonma (Wally)

Kevin O’Leary (Milton Rockwell)

Géza Röhrig (Béla Kletzki)

Larry Ratso Sloman (Murray Norkin)

LONDON, ENGLAND – SEPTEMBER 16: (L-R) Sara Murphy, Benicio del Toro, Chase Infiniti, Paul Thomas Anderson, Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor and Sean Penn attend the London Premiere of “One Battle After Another” at Leicester Square on September 16, 2025 in London, England. (Photo by Tim P. Whitby/Getty Images for Warner Bros. Pictures)

ONE BATTLE AFTER ANOTHER

Benicio Del Toro (Sensei Sergio St. Carlos)

Leonardo DiCaprio (Bob)

Regina Hall (Deandra)

Chase Infiniti (Willa)

Seann Pen (Col. Steven J. Lockjaw)

Teyana Taylor (Perfidia)



SINNERS

Mile Caton (Sammie Moore)

Buddy Guy (Old Sammie)

Michael B. Jordan (Smoke/Stack)

Jayme Lawson (Pearline)

Delroy Lindo (Delta Slim)

Omar Miller (Cornbread)

Wunmi Mosaku (Annie)

Jack O’Connell (Remmick)

Hailee Steinfeld (Mary)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Motion Picture

F1

Frankenstein

Mission: Impossible – The Final Reckoning

One Battle After Another

Sinners

Television Nominees:

Outstanding Performance by a Male Actor in a Television Movie or Limited Series

Monster: The Ed Gein Story. Charlie Hunnam as Ed Gein in episode 302 of Monster: The Ed Gein Story. Cr. Courtesy Of Netflix © 2025

Jason Bateman (Vince Freidkin) – Black Rabbit

Owen Cooper (Jamie Miller) – Adolescence

Stephen Graham (Eddie Miller) – Adolescence

Charlie Hunnam (Ed Gein) – Monster: The Ed Gein Story

Matthew Rhys (Nile Jarvis) – The Beast in Me

Outstanding Performance by a Female Actor in a Television Movie or Limited Series

Claire Danes (Agatha Wiggs) – The Beast in Me

Erin Doherty (Briony Ariston) – Adolescence

Sarah Snook (Marissa Irvine) – All Her Fault

Christine Tremarco (Manda Miller) – Adolescence

Michelle Williams (Molly) – Dying for Sex

Outstanding Performance by a Male Actor in a Drama Series

Sterling K. Brown (Agent Xavier Collins) – Paradise

Billy Crudup (Cory Ellison) – The Morning Show

Walton Goggins (Rick Hatchett) – The White Lotus

Gary Oldman (Jackson Lamb) – Slow Horses

Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch) – The Pitt

Outstanding Performance by a Female Actor in a Drama Series

Britt Lower (Helly) – Severance

Parker Posey (Victoria Ratliff) – The White Lotus

Keri Russell (Kate Wyler) – The Diplomat

Rhea Seehorn (Carol) – Pluribus

Aimee Lou Wood (Chelsea) – The White Lotus

Outstanding Performance by a Male Actor in a Comedy Series

Ike Barinholtz (Sal Saperstein) – The Studio

Adam Brody (Noah Roklov) – Nobody Wants This

Ted Danson (Charles Nieuwendyk) – A Man on the Inside

Seth Rogen (Matt Remick) – The Studio

Martin Short (Oliver Putnam) – Only Murders in the Building

Outstanding Performance by a Female Actor in a Comedy Series

Photograph by Courtesy of Max

Kathryn Han (Maya Mason) – The Studio

Catherine O’Hara (Patty Leigh) – The Studio

Jenna Ortega (Wednesday Addams) – Wednesday

Jean Smart (Deborah Vance) – Hacks

Kristen Wiig (Maxine Simmons) – Palm Royale

Outstanding Performance by an Ensemble in a Drama Series

THE DIPLOMAT

Ali Ahn (Eidra Park)

Penny Downie (Frances Munning)

Rosaline Elbay (Nora Koriem)

Ato Essandoh (Stuart Hayford)

David Gyasi (Foreign Secretary Austin Dennison)

Rory Kinnear (Prime Minister Nicol Trowbridge)

Nana Mensah (Billie Appiah)

Graham Miller (Neil Barrow)

Keri Russell (Kate Wyler)

Rufus Sewell (Hal Wyler)



LANDMAN

Paulina Chávez (Ariana)

Mark Collie (Sheriff Walt Joeberg)

Sam Elliott (T.L. Norris)

Colm Feore (Nathan)

Andy Garcia (Gallino)

James Jordan (Dale Bradley)

Ali Larter (Angela Norris)

Jacob Lofland (Cooper Norris)

Caleb Martin (Ben “BR” Reynolds)

Demi Moore (Cami Miller)

Michelle Randolph (Ainsley Norris)

Mustafa Speaks (Boss)

Billy Bob Thornton (Tommy Norris)

Kayla Wallace (Rebecca Falcone)



THE PITT

Amielynn Abellera (Nurse Perlah Alawi)

Shabana Azeez (Med Student Victoria Javadi)

Patrick Ball (Dr. Frank Langdon)

Isa Briones (Dr. Trinity Santos)

Jalen Thomas Brooks (Nurse Mateo Diaz)

Taylor Dearden (Dr. Mel King)

Fiona Dourif (Dr. Cassie McKay)

Supriya Ganesh (Dr. Samira Mohan)

Joanna Going (Theresa Saunders)

Gerran Howell (Med Student Dennis Whitaker)

Michael Hyatt (Gloria)

Tracy Ifeachor (Dr. Heather Collins)

Katherine LaNasa (Charge Nurse Dana Evans)

Krystel V. McNeil (Kiara Alfaro)

Brandon Mendez Homer (Nurse Donnie Donahue)

Alexandra Metz (Dr. Yolanda Garcia)

Tracy Vilar (Lupe Perez)

Kristin Villanueva (Nurse Princess Dela Cruz)

Noah Wyle (Dr. Michael “Robby” Robinavitch)



SEVERANCE

Patricia Arquette (Harmony Cobel)

Sarah Bock (Miss Huang)

Michael Chernus (Ricken)

Zach Cherry (Dylan)

Dichen Lachman (Ms. Casey)

Britt Lower (Helly)

Darri Ólafsson (Drummond)

Adam Scott (Mark)

Tramell Tillman (Milchick)

Jen Tullock (Devon)

John Turturro (Irving)

Christopher Walken (Burt)



THE WHITE LOTUS

Leslie Bibb (Kate Bohr)

Carrie Coon (Laurie Duffy)

Nicholas Duvernay (Zion Lindsey)

Arnas Fedaravičius (Valentin)

Christian Friedel (Fabian)

Scott Glenn (Jim Hollinger)

Walton Goggins (Rick Hatchett)

Jon Gries (Gary/Greg Hunt)

Dom Hetrakul (Pornchai)

Sarah Catherine Hook (Piper Ratliff)

Jason Isaacs (Timothy Ratliff)

Yuri Kolokolnikov (Vlad)

Julian Kostov (Alexsei)

Charlotte Le Bon (Chloe)

Lalisa Manobal (Mook)

Michelle Monaghan (Jaclyn Lemon)

Sam Nivola (Lochlan Ratliff)

Morgana O’Reilly (Pam)

Lek Patravadi (Sritala)

Shalini Peiris (Amrita)

Parker Posey (Victoria Ratliff)

Sam Rockwell (Frank)

Natasha Rothwell (Belinda Lindsey)

Patrick Schwarzenegger (Saxon Ratliff)

Tayme Thapthimthong (Gaitok)

Aimee Lou Wood (Chelsea)

Outstanding Performance by an Ensemble in a Comedy Series

ABBOTT ELEMENTARY – ABC’s “Abbott Elementary” stars Chris Perfetti as Jacob Hill, William Stanford Davis as Mr. Johnson, Janelle James as Ava Coleman, Tyler James Williams as Gregory Eddie, Quinta Brunson as Janine Teagues, Sheryl Lee Ralph as Barbara Howard, and Lisa Ann Walter as Melissa Schemmenti. (Disney/Pamela Littky)

ABBOTT ELEMENTARY

Quinta Brunson (Janine Teagues)

William Stanford Davis (Mr. Johnson)

Janelle James (Ava Coleman)

Chris Perfetti (Jacob Hill)

Sheryl Lee Ralph (Barbara Howard)

Lisa Ann Walter (Melissa Schemmenti)

Tyler James Williams (Gregory Eddie)

THE BEAR

Lionel Boyce (Marcus Brooks)

Liza Colón-Zayas (Bettina “Tina” Marrero)

Ayo Edebiri (Sydney Adamu)

Abby Elliott (Natalie “Sugar) Berzatto)

Edwin Lee Gibson (Ebraheim)

Corey Hendrix (Gary “Sweeps” Woods)

Andrew Lopez (Garrett)

Matty Matheson (Neil Fak)

Ebon Moss-Bachrach (Richard “Richie” Jerimovich)

Oliver Platt (Uncle Jimmy)

Sarah Ramos (Jessica)

Ricky Staffieri (Theodore Fak)

Jeremy Allen White (Carmen “Carmy” Berzatto)



HACKS

Rose Abdoo (Josefina)

Dan Bucatinsky (Rob)

Carl Clemons-Hopkins (Marcus Vaughan)

Paul W. Downs (Jimmy Lusaque, Jr.)

Hannah Einbinder (Ava Daniels)

Mark Indelicato (Damien)

Jean Smart (Deborah Vance)

Megan Stalter (Kayla Schaeffer)

Michaela Watkins (Stacey)



ONLY MURDERS IN THE BUILDING

Michael Cyril Creighton (Howard Morris)

Beanie Feldstein (Thē)

Jermaine Fowler (Randall)

Selena Gomez (Mabel Mora)

Jackie Hoffman (Uma Heller)

Steve Martin (Charles-Haden Savage)

Martin Short (Oliver Putman)

Dianne Wiest (Rainey)



THE STUDIO

Ike Barinholtz (Sal Saperstein)

Kathryn Hahn (Maya Mason)

Catherine O’Hara (Patty Leigh)

Seth Rogen (Matt Remick)

Chase Sui Wonders (Quinn Hackett)

Outstanding Action Performance by a Stunt Ensemble in a Television Series

Andor

Landman

The Last of Us

Squid Game

Stranger Things