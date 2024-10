See Every Maxim Cover Girl

When it comes to the famous women who have graced covers of Maxim throughout the magazine’s 21-year history, it’s hard to pick a favorite. From names synonymous with the 1990s like Carmen Electra and Pamela Anderson to America’s newest sweethearts like Ashley Graham and Hailey Baldwin, we’ve seen the cover of the iconic sultry magazine transform before our eyes.

Continue on to see who was on the cover issue of every Maxim magazine in history.

1997-1998

1997:

Christa Miller

Jill Hennessy

Carmen Electra *

Gena Lee Nolin

1998:

Famke Janssen

Alyssa Milano

Natasha Henstridge

Donna D’Errico

Rebecca Romijn

Catherine Zeta-Jones

Christina Applegate

Rebecca Gayheart

Jennifer Esposito

Yasmine Bleeth

1999-2000

1999:

Bridge Fonda

Rose McGowan

Lucy Lawless

Caprice Bourret

Shannen Doherty

Michelle Williams

Pamela Anderson *

Melissa Joan Hart

Jennifer Love Hewitt

Lara Flynn Boyle

2000:

Shannon Elizabeth

Kim Smith

Jenny McCarthy

Jodi Lyn O’Keefe

Kristy Swanson

Katherine Heigl

Halle Berry, Rebecca Romijn, Famke Janssen

Tyra Banks, Isabella Miko

Kirsten Dunst

Jessica Alba

Magdalena Wróbel, Michelle Behennah, Yamila Diaz

Tara Reid

2001-2002

2001:

Laura Prepon

Denise Richards

Monica Potter

Ali Larter

Eliza Dushku

Saira Mohan, Jennifer Lamiraqui

Brittany Murphy

Helena Bonham Carter

Jamie-Lynn Sigler

Jolene Blalock

Jules Asner

Jaime Presley

2002:

Jessica Simpson

Amanda Marcum

Tara Reid

Leonor Varela

Kelly Hu

Jeri Ryan

Shakira

Beyoncé *

Lucy Liu

Mila Kunis

Rebecca Romijn

Carmen Electra, Christina Aguilera, Christina Applegate

2003-2004

2003:

Christina Aguilera

Minki van der Westhuizen

Brooke Burns

Sarah Wynter

Monic Belluci

Shania Twain

Cameron Diaz, Lucy Liu, Drew Barrymore

Anna Kournikova, Page Butcher

Mariah Carey

Gina Gershon

Jessica Alba

Shannon Elizabeth

2004:

Michelle Branch

Paige Butcher

Elisha Cuthbert

Marge Simpson

Paris Hilton

Josie Maran

Jessica Simpson *

Kim Smith

Anna Kournikova

Avril Lavigne

Laura Prepon

Maria Boren, Jennifer Crisafulli

2005-2006

2005:

Eva Longoria

Brooke Burns

Jennifer Love Hewitt

Sara Foster

Brittany Murphy

Vanessa Marcil

Carmen Electra

Kim Smith

Nicky Hilton

Kelly Monaco

Vanessa Minnillo

Nicollette Sheridan

Cindy Crawford

2006:

Haylie Duff

Emmanuelle Vaugier

Kristen Bell

Jamie-Lynn Sigler

Veronika Vareková

Jessica Simpson

Elsa Pataky

Eva Longoria *

Vanessa Lachey

Sophia Bush, Hilarie Burton, Danneel Harris

Angelina Jolie

2007-2008

2007:

Lacey Chabert

Eva Mendes

Christina Aguilera

Fergie

Rose McGowan

Roselyn Sánchez

Sarah Silverman

Meghan Fox *

Hilary Duff

Lindsay Lohan

Erica Durance

Ben Stiller

Eva Mendes

Sarah Michelle Gellar

2008:

Mischa Barton

Heidi Montag

Avril Lavigne

Jaime King

Elisha Cuthbert

Shannon Elizabeth

Marisa Miller

Amber Heard

Anna Kournikova

Megan Fox

Stacy Keibler

Olga Kurylenko

2009-2010

2009:

Hilary Duff

Jamie Gunns

Eliza Dushku

Malin Akerman

Jennifer Love Hewitt

Moon Bloodgood

Olivia Wilde

Joanna Krupa

Milla Jovovich

Audrina Patridge

Tricia Helfer, Grace Park

Ashley Greene

2010:

Olivia Munn

Amanda Bynes

Kaley Cuoco

Alice Eve

Arianny Celeste

Selita Ebanks

Nicole Sherzinger

Dania Ramirez

Lindsay Lohan *

Anna Kournikova

Avril Lavigne

Cobie Smulders

2011-2012

2011:

Katy Perry *

Olivia Munn

Michelle Trachtenberg

Brittany Snow

Jordana Brewster

Cameron Diaz

Rosie Huntington-Whiteley

Rachel Nichols

Lake Bell

Yvonne Strahovski

Jessica Gomes

Kelly Kelly

2012:

JWoww

Katrina Bowden

Dominique Storelli

Jennifer Love Hewitt

Malin Akerman

Adrianna Palicki

Jessica Biel, Kate Beckinsale, Colin Farrell

Bar Refaeli

Sarah Shahi

Bérénice Marlene

Arianny Celeste

2013-2015

2013:

Katrina Bowden

Elisha Cuthbert

Danielle Fishel

Ashley Tisdale

Heather Graham

Alyssa Milano

Ronda Rousey

Christina Aguilera

Lacey Chabert

Paulina Gretzky

2014:

Eva Longoria

Laura Vandervoort

Sophia Bush *

Brittney Alger, Brittney Glaze, Dessie Mitcheson, Mayra Tinajero, Shannon Ihrke

Egle Tvirbutaite

Irina Shayk

Jessica Alba

Angela Lindvall

Bregje Heinen

Lana Del Rey

2015:

Shay Mitchell

Candice Swanepoel

Lily Aldridge

Chli XCX

Taylor Swift

Emily DiDonato

Idris Elba

Isabeli Fontana

Léa Seydoux

Alessandra Ambrosio

2016-2018

2016:

Elsa Hosk

Hannah Davis

Ashley Graham *

Sara Sampaio

Stella Maxwell

Aline Weber

Anne Vyalitsyna

Romee Strijd

Hannah Ferguson

Barbara Palin

2017:

Jasmine Tookes

Nina Agdal

Bojana Krsmanovic

Lana Zakocela

Hailey Baldwin *

Alexis Ren

Bregje Heinen

Devon Windsor

Jade Lagardere

Martha Hunt

2018:

Olivia Burns

Alanna Arrington

Heidi Klum

Kate Upton