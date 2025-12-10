78 Titles Coming to Netflix in January 2026

New year, same streaming habits!
With 2026 fast approaching, Netflix Wednesday released its list of shows and movies coming to the platform in January. Fans of classics like Pitch Perfect and Erin Brockovich will be happy to ring in the new year with their favorites, while a new season of the hit series Bridgerton will also be streaming in January. The highly anticipated adaptation of Emily Henry’s popular novel People We Meet on Vacation will be released as well.
Videos by PopCulture.com
But with the coming of a new year month means that many titles will also leave Netflix. Click here to see which shows and movies you should watch now before they exit the platform in January.
Continue reading to see every show and movie coming to Netflix in January 2026.
Coming to Netflix Jan. 1, 2026
Dr. Seuss’s Red Fish, Blue Fish: Season 2 — NETFLIX FAMILY
Love from 9 to 5 (MX) — NETFLIX SERIES
My Korean Boyfriend (BR) — NETFLIX SERIES
Run Away (GB) — NETFLIX SERIES
Time Flies (AR) — NETFLIX SERIES
12 Years a Slave
30 Minutes or Less
Becky
Brüno
Colombiana
Conan the Destroyer
Dawn of the Dead
Despicable Me
Despicable Me 2
District 9
Dune
Erin Brockovich
Falling Skies: Seasons 1-5
Forever My Girl
Free Solo
Ghostbusters: Answer the Call
Green Room
Harry and the Hendersons
Hellboy
Johnny Mnemonic
Just Go With It
Lone Survivor
Man on Fire
Monty Python’s The Meaning of Life
My Girl
Only the Brave
Pitch Perfect
Priscilla
Twins
Wild Things
Coming to Netflix Jan. 2, 2026
Found: Seasons 1-2
Land of Sin (SE) — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 3, 2026
The Following: Seasons 1-3
Coming to Netflix Jan. 5, 2026
Monday Night Raw: 2026 — NETFLIX LIVE EVENT (weekly event)
Coming to Netflix Jan. 6, 2026
Pokémon Horizons: Season 3 – Rising Hope Part 1 (JP) — NETFLIX FAMILY
Coming to Netflix Jan. 7, 2026
11.22.63: Season 1
Marcello Hernández: American Boy — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Unlocked: A Jail Experiment: Season 2 — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 8, 2026
HIS & HERS — NETFLIX SERIES
Love Is Blind: Germany: Season 2 (DE) — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 9, 2026
Alpha Males: Season 4 (ES) — NETFLIX SERIES
People We Meet on Vacation — NETFLIX FILM
Prodigal Son: Seasons 1-2
Stone Cold Fox
The Threesome
Coming to Netflix Jan. 12, 2026
Monday Night Raw: 2026 — NETFLIX LIVE EVENT (weekly event)
Coming to Netflix Jan. 13, 2026
The Boyfriend: Season 2 (JP) — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 14, 2026
The Queen of Flow: Season 3 (CO)
Veronica Mars: Seasons 1-3
Coming to Netflix Jan. 15, 2026
Agatha Christie’s Seven Dials (GB) — NETFLIX SERIES
Bone Lake
Love Through a Prism (JP) — NETFLIX SERIES
The Upshaws: Part 7 — NETFLIX SERIES
To Love, To Lose (TR) — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 16, 2026
Can This Love Be Translated? (KR) — NETFLIX SERIES
No Tail to Tell (KR) — NETFLIX SERIES
Southland: Seasons 1-5
The Rip — NETFLIX FILM
Coming to Netflix Jan. 19, 2026
Monday Night Raw: 2026 — NETFLIX LIVE EVENT (weekly event)
Sandokan: Season 1
Coming to Netflix Jan. 20, 2026
Just a Dash: Seasons 1-3
Rizzoli & Isles: Seasons 1-7
Star Search — NETFLIX LIVE EVENT NEW DATE
WWE: Unreal: Season 2 — NETFLIX SPORTS SERIES
Coming to Netflix Jan. 21, 2026
Kidnapped: Elizabeth Smart (GB) — NETFLIX DOCUMENTARY
Coming to Netflix Jan. 22, 2026
Cosmic Princess Kaguya! (JP) — NETFLIX FILM
Finding Her Edge — NETFLIX SERIES
Coming to Netflix Jan. 23, 2026
Skyscraper Live — NETFLIX LIVE EVENT
The Big Fake (IT) — NETFLIX FILM
Coming to Netflix Jan. 26, 2026
Monday Night Raw: 2026 — NETFLIX LIVE EVENT (weekly event)
My Sesame Street Friends: My Sesame Music
Coming to Netflix Jan. 27, 2026
Mike Epps: Delusional — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Coming to Netflix Jan. 29, 2026
Bridgerton: Season 4 Part 1 — NETFLIX SERIES