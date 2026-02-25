Streaming

102 Titles Coming to Netflix in March 2026

By

Netflix is ushering in a new catalog of movies and series as March rears its lionly head. The streaming service will add several titles on the first of the month, while many more will gradually make their way onto the platform as the month goes on.

Netflix has a little bit of everything this month. Fans of the Fifty Shades of Grey and Jurassic Park franchises will be happy this month. Those looking forward to the final chapter of Downton Abbey will finally get the finale. Reality TV lovers watching the newest season of Love Is Blind will be excited to see the reunion premiering in March. Plus, sports fans can celebrate the official start of baseball season with the New York Yankees versus the San Francisco Giants on Opening Night!

Videos by PopCulture.com

Continue reading to see what movies and TV shows are coming to Netflix in March 2026.

Available March 1, 2026

The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA — NETFLIX LIVE EVENT
Casino
Chef
Deepwater Horizon
Desperado
Fifty Shades Darker
Fifty Shades Freed
Fifty Shades of Grey
The Green Knight
Goosebumps
Jurassic World
Jurassic World: Fallen Kingdom
Legion
The Lego Movie
Matilda
Misery
Ray
Sicario
Stephen King’s Sleepwalkers
The Swan Princess
Trolls
Zombieland

Available March 2, 2026

Gabby’s Dollhouse: Season 13 — NETFLIX FAMILY
Hotel Mumbai
Jurassic World: Dominion

Available March 3, 2026

The Bling Ring
Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ — NETFLIX COMEDY SPECIAL

Available March 4, 2026

Blue Therapy (GB) — NETFLIX SERIES
Street Flow 3 (FR) — NETFLIX FILM

Available March 5, 2026

A Friend, a Murderer (DK) — NETFLIX DOCUMENTARY
Ginger & Rosa
Vladimir — NETFLIX SERIES

Available March 6, 2026

A Man Called Ove
Boyfriend on Demand (KR) — NETFLIX SERIES
The Dinosaurs — NETFLIX DOCUMENTARY
Hello Bachchon (IN) — NETFLIX SERIES
Still Shining (KR) — NETFLIX SERIES
Strangers in the Park (AR) — NETFLIX FILM
The TikTok Killer (ES) — NETFLIX DOCUMENTARY
War Machine — NETFLIX FILM

Available March 7, 2026

BEASTARS FINAL SEASON Part2 (JP) — NETFLIX SERIES
Downton Abbey: The Grand Finale
Nuremberg

Available March 9, 2026

Clifford the Big Red Dog
Sesame Street: Volume 2 — NETFLIX FAMILY

Available March 10, 2026

Derrick Stroup: Nostalgic — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Jobs
ONE PIECE: Season 2 — NETFLIX SERIES

Available March 11, 2026

Age of Attraction — NETFLIX SERIES
Louis Theroux: Inside the Manosphere (GB) — NETFLIX DOCUMENTARY
Love Is Blind: The Reunion — NETFLIX SERIES
The Man in the High Castle: Seasons 1-4

Available March 12, 2026

Love is Blind: Sweden: Season 3 (SE) — NETFLIX SERIES
Made in Korea (IN) — NETFLIX FILM
Virgin River: Season 7 — NETFLIX SERIES

Available March 13, 2026

Fatal Seduction: Season 3 (ZA) — NETFLIX SERIES
That Night (ES) — NETFLIX SERIES

Available March 14, 2026

Nobody 2

Available March 16, 2026

The Plastic Detox — NETFLIX DOCUMENTARY

Available March 17, 2026

Mark Normand: None Too Pleased — NETFLIX COMEDY SPECIAL
The Ricky Gervais Show: Seasons 1-3

Available March 18, 2026

Eva Lasting: Season 4 (CO) — NETFLIX SERIES
Radioactive Emergency (BR) — NETFLIX SERIES
Season 2: Furies: Resistance (FR) — NETFLIX SERIES

Available March 19, 2026

Jigsaw
Saw
Saw II
Saw III
Saw IV
Saw V
Saw VI
Saw X
Saw: The Final Chapter
STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (JP) — NETFLIX SERIES
Tyler Perry’s Beauty in Black Season 2 Part 2 — NETFLIX SERIES
Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1 (CA) — NETFLIX FAMILY

Available March 20, 2026

Peaky Blinders: The Immortal Man (GB) — NETFLIX FILM
Pokémon Horizons: Season 3—Rising Hope Part 2 (JP) — NETFLIX FAMILY
The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel — NETFLIX DOCUMENTARY

Available March 21, 2026

The Bad Guys 2
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG — NETFLIX LIVE EVENT

Available March 23, 2026

Anatomy of a Fall
Inside: Season 3 (GB) — NETFLIX SERIES
Minions: The Rise of Gru

Available March 24, 2026

Jeff Ross: Take A Banana For The Ride — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Ready or Not: Texas (KR) — NETFLIX SERIES

Available March 25, 2026

Heartbreak High: Season 3 (AU) — NETFLIX SERIES
Homicide: New York: Season 2 — NETFLIX DOCUMENTARY
MLB Opening Night: Yankees vs. Giants — NETFLIX LIVE EVENT

Available March 26, 2026

Caterpillar
The Conners: Season 7
Jo Nesbø’s Detective Hole (NO) — NETFLIX SERIES
Mike & Molly: Seasons 1- 6
The Prosecutor (MX) — NETFLIX DOCUMENTARY
The Red Line (TH) — NETFLIX FILM
Something Very Bad Is Going to Happen — NETFLIX SERIES

Available March 27, 2026

53 Sundays (ES) — NETFLIX FILM
BTS: THE RETURN — NETFLIX DOCUMENTARY
The Parisian Agency: Exclusive Properties: Season 6 (FR) — NETFLIX SERIES

Available March 28, 2026

Anemone

Available March 31, 2026

Aaron Chen: Funny Garden — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Untold: The Death & Life of Lamar Odom — NETFLIX DOCUMENTARY

Make Us Preferred In Top Stories

Next Article

Most Viewed