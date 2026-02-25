102 Titles Coming to Netflix in March 2026

Netflix is ushering in a new catalog of movies and series as March rears its lionly head. The streaming service will add several titles on the first of the month, while many more will gradually make their way onto the platform as the month goes on.
Netflix has a little bit of everything this month. Fans of the Fifty Shades of Grey and Jurassic Park franchises will be happy this month. Those looking forward to the final chapter of Downton Abbey will finally get the finale. Reality TV lovers watching the newest season of Love Is Blind will be excited to see the reunion premiering in March. Plus, sports fans can celebrate the official start of baseball season with the New York Yankees versus the San Francisco Giants on Opening Night!
Continue reading to see what movies and TV shows are coming to Netflix in March 2026.
Available March 1, 2026
The Actor Awards Presented by SAG-AFTRA — NETFLIX LIVE EVENT
Casino
Chef
Deepwater Horizon
Desperado
Fifty Shades Darker
Fifty Shades Freed
Fifty Shades of Grey
The Green Knight
Goosebumps
Jurassic World
Jurassic World: Fallen Kingdom
Legion
The Lego Movie
Matilda
Misery
Ray
Sicario
Stephen King’s Sleepwalkers
The Swan Princess
Trolls
Zombieland
Available March 2, 2026
Gabby’s Dollhouse: Season 13 — NETFLIX FAMILY
Hotel Mumbai
Jurassic World: Dominion
Available March 3, 2026
The Bling Ring
Bruce Bruce: I Ain’t Playin’ — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Available March 4, 2026
Blue Therapy (GB) — NETFLIX SERIES
Street Flow 3 (FR) — NETFLIX FILM
Available March 5, 2026
A Friend, a Murderer (DK) — NETFLIX DOCUMENTARY
Ginger & Rosa
Vladimir — NETFLIX SERIES
Available March 6, 2026
A Man Called Ove
Boyfriend on Demand (KR) — NETFLIX SERIES
The Dinosaurs — NETFLIX DOCUMENTARY
Hello Bachchon (IN) — NETFLIX SERIES
Still Shining (KR) — NETFLIX SERIES
Strangers in the Park (AR) — NETFLIX FILM
The TikTok Killer (ES) — NETFLIX DOCUMENTARY
War Machine — NETFLIX FILM
Available March 7, 2026
BEASTARS FINAL SEASON Part2 (JP) — NETFLIX SERIES
Downton Abbey: The Grand Finale
Nuremberg
Available March 9, 2026
Clifford the Big Red Dog
Sesame Street: Volume 2 — NETFLIX FAMILY
Available March 10, 2026
Derrick Stroup: Nostalgic — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Jobs
ONE PIECE: Season 2 — NETFLIX SERIES
Available March 11, 2026
Age of Attraction — NETFLIX SERIES
Louis Theroux: Inside the Manosphere (GB) — NETFLIX DOCUMENTARY
Love Is Blind: The Reunion — NETFLIX SERIES
The Man in the High Castle: Seasons 1-4
Available March 12, 2026
Love is Blind: Sweden: Season 3 (SE) — NETFLIX SERIES
Made in Korea (IN) — NETFLIX FILM
Virgin River: Season 7 — NETFLIX SERIES
Available March 13, 2026
Fatal Seduction: Season 3 (ZA) — NETFLIX SERIES
That Night (ES) — NETFLIX SERIES
Available March 14, 2026
Nobody 2
Available March 16, 2026
The Plastic Detox — NETFLIX DOCUMENTARY
Available March 17, 2026
Mark Normand: None Too Pleased — NETFLIX COMEDY SPECIAL
The Ricky Gervais Show: Seasons 1-3
Available March 18, 2026
Eva Lasting: Season 4 (CO) — NETFLIX SERIES
Radioactive Emergency (BR) — NETFLIX SERIES
Season 2: Furies: Resistance (FR) — NETFLIX SERIES
Available March 19, 2026
Jigsaw
Saw
Saw II
Saw III
Saw IV
Saw V
Saw VI
Saw X
Saw: The Final Chapter
STEEL BALL RUN JoJo’s Bizarre Adventure (JP) — NETFLIX SERIES
Tyler Perry’s Beauty in Black Season 2 Part 2 — NETFLIX SERIES
Unicorn Academy: Secrets Revealed: Chapter 1 (CA) — NETFLIX FAMILY
Available March 20, 2026
Peaky Blinders: The Immortal Man (GB) — NETFLIX FILM
Pokémon Horizons: Season 3—Rising Hope Part 2 (JP) — NETFLIX FAMILY
The Rise of the Red Hot Chili Peppers: Our Brother, Hillel — NETFLIX DOCUMENTARY
Available March 21, 2026
The Bad Guys 2
BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG — NETFLIX LIVE EVENT
Available March 23, 2026
Anatomy of a Fall
Inside: Season 3 (GB) — NETFLIX SERIES
Minions: The Rise of Gru
Available March 24, 2026
Jeff Ross: Take A Banana For The Ride — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Ready or Not: Texas (KR) — NETFLIX SERIES
Available March 25, 2026
Heartbreak High: Season 3 (AU) — NETFLIX SERIES
Homicide: New York: Season 2 — NETFLIX DOCUMENTARY
MLB Opening Night: Yankees vs. Giants — NETFLIX LIVE EVENT
Available March 26, 2026
Caterpillar
The Conners: Season 7
Jo Nesbø’s Detective Hole (NO) — NETFLIX SERIES
Mike & Molly: Seasons 1- 6
The Prosecutor (MX) — NETFLIX DOCUMENTARY
The Red Line (TH) — NETFLIX FILM
Something Very Bad Is Going to Happen — NETFLIX SERIES
Available March 27, 2026
53 Sundays (ES) — NETFLIX FILM
BTS: THE RETURN — NETFLIX DOCUMENTARY
The Parisian Agency: Exclusive Properties: Season 6 (FR) — NETFLIX SERIES
Available March 28, 2026
Anemone
Available March 31, 2026
Aaron Chen: Funny Garden — NETFLIX COMEDY SPECIAL
Untold: The Death & Life of Lamar Odom — NETFLIX DOCUMENTARY